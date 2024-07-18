Пчелинцев Гавриил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцев Гавриил Никитич

Место рождения

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.07.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1856

Отец: Пчелинцев Никита Григорьевич

Мать: Пчелинцева Ксенья Марковна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелинцева Ксенья Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1891

Дочь: Пчелинцева Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1894

Дочь: Пчелинцева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1895

Сын: Пчелинцев Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1897

Сын: Пчелинцева Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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