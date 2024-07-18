Пчелинцев Гавриил Никитич
Место рождения
Дата рождения05.07.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1891
Дочь: Пчелинцева Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1894
Дочь: Пчелинцева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1895
Сын: Пчелинцев Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1897
Сын: Пчелинцева Семён Гаврилович
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Ивановна
Смерть
Неизвестно