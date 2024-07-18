Пчелинцева Ксенья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцева Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцева Васса Никитична
Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Емельян Никитич
Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пчелинцев Василий Никитич
Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
05.07.1856
Сын: Пчелинцев Гавриил Никитич
Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
07.03.1859
Сын: Пчелинцев Никифор Никитич
Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно