Пчелинцева Ксенья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцева Ксенья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелинцев Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцева Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцева Васса Никитична

Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Емельян Никитич

Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пчелинцев Авдей Никитич

Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пчелинцев Василий Никитич

Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.07.1856

Сын: Пчелинцев Гавриил Никитич

Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.03.1859

Сын: Пчелинцев Никифор Никитич

Отец ребёнка: Пчелинцев Никита Григорьевич

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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