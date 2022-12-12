село Селезни, село Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Селезни

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
24Солдатская Слобода (Селезни), с. каз.при рч. Челновой.205153653704Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Лысогорская волость
111. Солдатская Слобода (Селезни), село бывшее государственное, при реке Челновой, дворов 227, жителей 2002, церковь православная, школа, 2 кирп. в. В 2 в. ст. ж. д.

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Лысогорская волость
село Селезни«Лысогорское» поч. от.174
поселок Селезни«Лысогорское» поч. от.214

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
64728Селезнисело52°48'41°15'N-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Челнавский сельсовет
68640491101с Селезнисело
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