Пчелинцев Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пчелинцев Григорий Миронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцева Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцева Васса Никитична
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Емельян Никитич
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пчелинцев Василий Никитич
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна
Рождение ребёнка
05.07.1856
Сын: Пчелинцев Гавриил Никитич
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна
Рождение ребёнка
07.03.1859
Сын: Пчелинцев Никифор Никитич
Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна
Смерть
Неизвестно