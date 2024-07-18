Пчелинцев Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцев Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пчелинцев Григорий Миронович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелинцева Ксенья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцева Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцева Васса Никитична

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Емельян Никитич

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пчелинцев Авдей Никитич

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пчелинцев Василий Никитич

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.07.1856

Сын: Пчелинцев Гавриил Никитич

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.03.1859

Сын: Пчелинцев Никифор Никитич

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксенья Марковна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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