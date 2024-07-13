Пчелинцева Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1891
Дочь: Пчелинцева Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
29.10.1894
Дочь: Пчелинцева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
05.05.1895
Сын: Пчелинцев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
04.09.1897
Сын: Пчелинцева Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно