Пчелинцева Ксенья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пчелинцева Ксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелинцев Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
28.08.1891

Дочь: Пчелинцева Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
29.10.1894

Дочь: Пчелинцева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
05.05.1895

Сын: Пчелинцев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
04.09.1897

Сын: Пчелинцева Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Пчелинцев Гавриил Никитич

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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