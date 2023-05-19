Данчуков Василий
Место рождения
Дата рождения?.01.1835
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1835
Отец: Данчуков Иван
Мать: Евросия
Бракосочетание
22.01.1858
Жена: Данчуков Евдокия
Рождение ребёнка
03.05.1859
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Данчуков Евдокия
Рождение ребёнка
07.02.1861
Сын: Федор
Мать ребёнка: Данчуков Евдокия
Рождение ребёнка
25.08.1862
Дочь: Наташа
Мать ребёнка: Данчуков Евдокия
Смерть
После 1863
Рождение ребёнка
20.04.1865
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Данчуков Евдокия
Рождение ребёнка
26.08.1866
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Данчуков Евдокия
Рождение ребёнка
30.05.1868
Сын: Иван
Мать ребёнка: Данчуков Евдокия
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Данчуков Евдокия