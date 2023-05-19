Данчуков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данчуков Василий

Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

?.01.1835

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1835 г.р.

Дети

1859 г.р.
1861 г.р.
1862 г.р.
1865 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1835

Отец: Данчуков Иван

Мать: Евросия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
22.01.1858

Жена: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
03.05.1859

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.02.1861

Сын: Федор

Мать ребёнка: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.08.1862

Дочь: Наташа

Мать ребёнка: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1863
Рождение ребёнка
20.04.1865

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.08.1866

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.05.1868

Сын: Иван

Мать ребёнка: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Данчуков Евдокия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
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