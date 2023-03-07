Данчуков Иван
Место рождения
Дата рождения27.01.1807
Дата смерти08.04.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1835
Сын: Данчуков Василий
Мать ребёнка: Евросия
Рождение ребёнка
29.01.1839
Сын: Данчуков Еврем
Мать ребёнка: Евросия
Рождение ребёнка
09.10.1842
Сын: Данчуков Евфим
Мать ребёнка: Евросия
Рождение ребёнка
11.07.1846
Рождение ребёнка
04.11.1848
Сын: Данчуков Варлам
Мать ребёнка: Евросия
Рождение ребёнка
12.06.1852
Сын: Данчуков Тихон
Мать ребёнка: Евросия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евросия
Смерть
08.04.1865
Причина смерти: Простуда
Похороны
Неизвестно
Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область