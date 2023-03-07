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Данчуков Иван

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Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

27.01.1807

Дата смерти

08.04.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1807

Отец: Даниил

Мать: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
?.01.1835

Сын: Данчуков Василий

Мать ребёнка: Евросия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
29.01.1839

Сын: Данчуков Еврем

Мать ребёнка: Евросия

Рождение ребёнка
09.10.1842

Сын: Данчуков Евфим

Мать ребёнка: Евросия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
11.07.1846

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Евросия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
04.11.1848

Сын: Данчуков Варлам

Мать ребёнка: Евросия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.06.1852

Сын: Данчуков Тихон

Мать ребёнка: Евросия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евросия

Смерть
08.04.1865
Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Причина смерти: Простуда
Похороны
Неизвестно
Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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