Евросия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти08.06.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1835
Сын: Данчуков Василий
Отец ребёнка: Данчуков Иван
Рождение ребёнка
29.01.1839
Сын: Данчуков Еврем
Отец ребёнка: Данчуков Иван
Рождение ребёнка
09.10.1842
Сын: Данчуков Евфим
Отец ребёнка: Данчуков Иван
Рождение ребёнка
11.07.1846
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Данчуков Иван
Рождение ребёнка
04.11.1848
Сын: Данчуков Варлам
Отец ребёнка: Данчуков Иван
Рождение ребёнка
12.06.1852
Сын: Данчуков Тихон
Отец ребёнка: Данчуков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данчуков Иван
Смерть
08.06.1865
Причина смерти: Горячка
Похороны
Неизвестно
Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область