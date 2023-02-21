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Евросия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

08.06.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1835

Сын: Данчуков Василий

Отец ребёнка: Данчуков Иван

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
29.01.1839

Сын: Данчуков Еврем

Отец ребёнка: Данчуков Иван

Рождение ребёнка
09.10.1842

Сын: Данчуков Евфим

Отец ребёнка: Данчуков Иван

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
11.07.1846

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Данчуков Иван

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
04.11.1848

Сын: Данчуков Варлам

Отец ребёнка: Данчуков Иван

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.06.1852

Сын: Данчуков Тихон

Отец ребёнка: Данчуков Иван

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данчуков Иван

Смерть
08.06.1865
Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Причина смерти: Горячка
Похороны
Неизвестно
Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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