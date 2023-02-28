Данчуков Евдокия
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1858
Муж: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
03.05.1859
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
07.02.1861
Сын: Федор
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
25.08.1862
Дочь: Наташа
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
20.04.1865
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
26.08.1866
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
30.05.1868
Сын: Иван
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Смерть
Неизвестно