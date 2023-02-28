Данчуков Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данчуков Евдокия

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Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

1859 г.р.
1861 г.р.
1862 г.р.
1865 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
03.05.1859

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.02.1861

Сын: Федор

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.08.1862

Дочь: Наташа

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
20.04.1865

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.08.1866

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.05.1868

Сын: Иван

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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