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Гузиев Савелий Кондратьевич
Гузиев Савелий Кондратьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Пол
Мужской
Отец
Гузиев Кондратий
Мать
Гузиева Прасковья Осиповна
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Гузиев Кондратий
Мать:
Гузиева Прасковья Осиповна
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