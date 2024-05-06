Гузиев Кондратий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гузиев Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гузиев Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна

Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гузиев Стефан Кондратович

Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Гузиев Яков Кондратьевич

Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гузиев Савелий Кондратьевич

Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна

Смерть
Неизвестно

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