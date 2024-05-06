Гузиев Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна
Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гузиев Стефан Кондратович
Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гузиев Савелий Кондратьевич
Мать ребёнка: Гузиева Прасковья Осиповна
Смерть
Неизвестно