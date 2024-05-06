Гузиева Прасковья Осиповна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гузиева Прасковья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гузиев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Гузиев Кондратий

Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гузиев Стефан Кондратович

Отец ребёнка: Гузиев Кондратий

Рождение ребёнка
1808

Сын: Гузиев Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Гузиев Кондратий

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гузиев Савелий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гузиев Кондратий

Смерть
Неизвестно

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