Гузиева Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Гузиев Кондратий
Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гузиев Стефан Кондратович
Отец ребёнка: Гузиев Кондратий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Гузиев Кондратий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гузиев Савелий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гузиев Кондратий
Смерть
Неизвестно