Rosińska (Mianowska) Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRosińska (Mianowska) Katarzyna

Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

26.11.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1827

Дочь: Pieńkoś (Rosińska) Maryanna

Отец ребёнка: Rosiński Tomasz

Рождение ребёнка
10.02.1833

Дочь: Jachna (Rosińska) Scholastyka

Отец ребёнка: Rosiński Tomasz

Рождение ребёнка
30.05.1836

Сын: Rosiński Stanislaw

Отец ребёнка: Rosiński Tomasz

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Pieńkos (Rosińska) Julianna

Отец ребёнка: Rosiński Tomasz

Рождение ребёнка
19.10.1844

Сын: Rosiński Wiktor

Отец ребёнка: Rosiński Tomasz

Смерть
26.11.1855
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.