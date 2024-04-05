Rosińska (Mianowska) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти26.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1827
Дочь: Pieńkoś (Rosińska) Maryanna
Отец ребёнка: Rosiński Tomasz
Рождение ребёнка
10.02.1833
Дочь: Jachna (Rosińska) Scholastyka
Отец ребёнка: Rosiński Tomasz
Рождение ребёнка
30.05.1836
Сын: Rosiński Stanislaw
Отец ребёнка: Rosiński Tomasz
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Pieńkos (Rosińska) Julianna
Отец ребёнка: Rosiński Tomasz
Рождение ребёнка
19.10.1844
Сын: Rosiński Wiktor
Отец ребёнка: Rosiński Tomasz
Смерть
26.11.1855
Похороны
Неизвестно