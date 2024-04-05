Rosiński Stanislaw 30.05.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиRosiński Stanislaw

Rosiński Stanislaw

Место рождения

Białebłoto

Дата рождения

30.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1816 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

1864 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1836

Отец: Rosiński Tomasz

Мать: Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Białebłoto
Бракосочетание
23.01.1859

Жена: Rosińska (Ponichtera) Katarzyna

Poręba akt 2/1859
Рождение ребёнка
14.11.1864

Сын: Rosiński Tomasz

Мать ребёнка: Rosińska (Ponichtera) Katarzyna

Nowa Wieś par. Poręba
Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Rosiński Piotr

Мать ребёнка: Rosińska (Ponichtera) Katarzyna

Nowa Wieś
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.