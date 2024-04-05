Rosiński Stanislaw
Место рожденияBiałebłoto
Дата рождения30.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1836
Отец: Rosiński Tomasz
Białebłoto
Бракосочетание
23.01.1859
Poręba akt 2/1859
Рождение ребёнка
14.11.1864
Сын: Rosiński Tomasz
Мать ребёнка: Rosińska (Ponichtera) Katarzyna
Nowa Wieś par. Poręba
Рождение ребёнка
16.12.1866
Сын: Rosiński Piotr
Мать ребёнка: Rosińska (Ponichtera) Katarzyna
Nowa Wieś
Смерть
Неизвестно