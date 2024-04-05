Rosiński Tomasz
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1827
Дочь: Pieńkoś (Rosińska) Maryanna
Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna
Рождение ребёнка
10.02.1833
Дочь: Jachna (Rosińska) Scholastyka
Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna
Рождение ребёнка
30.05.1836
Сын: Rosiński Stanislaw
Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Pieńkos (Rosińska) Julianna
Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna
Рождение ребёнка
19.10.1844
Сын: Rosiński Wiktor
Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna
Смерть
Неизвестно