Rosiński Tomasz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rosiński Tomasz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1827

Дочь: Pieńkoś (Rosińska) Maryanna

Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Рождение ребёнка
10.02.1833

Дочь: Jachna (Rosińska) Scholastyka

Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Рождение ребёнка
30.05.1836

Сын: Rosiński Stanislaw

Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Pieńkos (Rosińska) Julianna

Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Рождение ребёнка
19.10.1844

Сын: Rosiński Wiktor

Мать ребёнка: Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Смерть
Неизвестно

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