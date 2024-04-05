Pieńkoś (Rosińska) Maryanna
Место рожденияBiałebłoto
Дата рождения07.08.1827
Дата смерти1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1827
Отец: Rosiński Tomasz
Białebłoto
Бракосочетание
1846
Муж: Pieńkos Walenty
Udrzynek, Poland
Współmałżonek: Walenty Pienkos (z d. Pieńkoś)
Рождение ребёнка
11.01.1855
Дочь: Kulesza, Deluga (Pieńkos) Katarzyna
Отец ребёнка: Pieńkos Walenty
Udrzynek, Poręba-Kocęby akt 1
Смерть
1908
Udrzynek