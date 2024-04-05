Pieńkoś (Rosińska) Maryanna 07.08.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pieńkoś (Rosińska) Maryanna

Место рождения

Białebłoto

Дата рождения

07.08.1827

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Отец

До 1816 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1827

Отец: Rosiński Tomasz

Мать: Rosińska (Mianowska) Katarzyna

Białebłoto
Бракосочетание
1846

Муж: Pieńkos Walenty

Udrzynek, Poland
Współmałżonek: Walenty Pienkos (z d. Pieńkoś)
Рождение ребёнка
11.01.1855

Дочь: Kulesza, Deluga (Pieńkos) Katarzyna

Отец ребёнка: Pieńkos Walenty

Udrzynek, Poręba-Kocęby akt 1
Смерть
1908
Udrzynek

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