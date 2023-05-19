Тойдорова Аксинья (Параскева) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тойдоров Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич
из автобиографии сестры Анастасии
Бракосочетание
30.01.1909 ст.
Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: Нылгижикьинской волости, деревни Сухой Видзи крестьянин из вотяков Василий Яковлев Тойдоров, правосл., первым браком, 23 года. невеста: Елабужского уезда, Александровской волости, деревни Малой... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1909 ст.
Сын: Тойдоров Василий Васильев
Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.12.1918 ст.
Дочь: Васильева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич
Смерть
1920