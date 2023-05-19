Тойдорова Аксинья (Параскева) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тойдорова Аксинья (Параскева) Ивановна

Место рождения

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тойдоров Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
из автобиографии сестры Анастасии
Бракосочетание
30.01.1909 ст.

Муж: Тойдоров Василий Яковлевич

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: Нылгижикьинской волости, деревни Сухой Видзи крестьянин из вотяков Василий Яковлев Тойдоров, правосл., первым браком, 23 года. невеста: Елабужского уезда, Александровской волости, деревни Малой... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1909 ст.

Сын: Тойдоров Василий Васильев

Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1918 ст.

Дочь: Васильева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Тойдоров Василий Яковлевич

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1920
Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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