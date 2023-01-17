Васильева (Тойдорова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1918 ст.
Крещение
16.12.1918 ст.
Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни Ефима Яковлева Назарова жена Марина Федотова
Образование
До 1933
Родники, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
4 кл. сельской школы д. Парсьгурт
Образование
1933
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
курсы животноводчества в г. Можге в 1933 г.
Бракосочетание
Между 1938 и 1940
Бракосочетание
До 1938
Развод
1938
Рождение ребёнка
30.05.1940
Сын: Васильев Геннадий Михеевич
Отец ребёнка: Васильев Михей Ефремович
Осуждение
03.12.1943
приговор за трудовое дезертирство с завода №74 в Ижевске
Отбывание наказания
С 1943 по 1949
Смерть
Неизвестно