Васильева (Тойдорова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Тойдорова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.12.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1918 ст.

Отец: Тойдоров Василий Яковлевич

Мать: Тойдорова Аксинья Ивановна

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.12.1918 ст.
Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни Ефима Яковлева Назарова жена Марина Федотова
Образование
До 1933
Родники, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
4 кл. сельской школы д. Парсьгурт
Образование
1933
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
курсы животноводчества в г. Можге в 1933 г.
Бракосочетание
Между 1938 и 1940

Муж: Васильев Михей Ефремович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1938

Муж: Чернов Александр Николаевич

Развод
1938

Муж: Чернов Александр Николаевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1940

Сын: Васильев Геннадий Михеевич

Отец ребёнка: Васильев Михей Ефремович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Осуждение
03.12.1943
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
приговор за трудовое дезертирство с завода №74 в Ижевске
Отбывание наказания
С 1943 по 1949
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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