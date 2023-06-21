Соломония Ларионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1874 ст.
Муж: Иван Фёдоров
Петухово, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених деревни Малой Воложикьи государственный крестьянин новокрещенин из вотяков Иван Феодоров православного вероисповедания, холост, 18 лет невеста девица Соломония Ларионова Нылгижикьинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Дочь: Тойдорова Аксинья (Параскева) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно