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Соломония Ларионова

Место рождения

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.01.1874 ст.

Муж: Иван Фёдоров

Петухово, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених деревни Малой Воложикьи государственный крестьянин новокрещенин из вотяков Иван Феодоров православного вероисповедания, холост, 18 лет невеста девица Соломония Ларионова Нылгижикьинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Дочь: Тойдорова Аксинья (Параскева) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Соломония Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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