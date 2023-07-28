Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Фёдоров

Иван Фёдоров

Место рождения

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

До 1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.01.1874 ст.

Жена: Соломония Ларионова

Петухово, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених деревни Малой Воложикьи государственный крестьянин новокрещенин из вотяков Иван Феодоров православного вероисповедания, холост, 18 лет невеста девица Соломония Ларионова Нылгижикьинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Дочь: Тойдорова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Соломония Ларионова

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Соломония Иванова

Мать ребёнка: Соломония Ларионова

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Соломония Ларионова

Малая Воложикья, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1908