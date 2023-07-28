Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиДо 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1874 ст.
Жена: Соломония Ларионова
Петухово, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених деревни Малой Воложикьи государственный крестьянин новокрещенин из вотяков Иван Феодоров православного вероисповедания, холост, 18 лет невеста девица Соломония Ларионова Нылгижикьинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Дочь: Тойдорова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Соломония Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Соломония Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Соломония Ларионова
Смерть
До 1908