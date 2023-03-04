Вшивцев Акил Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти05.02.1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Аристарховна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Акиловна
Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.02.1823 ст.