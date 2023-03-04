Вшивцев Акил Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Акил Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

05.02.1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Вшивцев Савва Семёнович

Мать: Вшивцева Соломона Игнатьева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Вшивцев Артём Акилович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Аристарховна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Акиловна

Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Лукерия Аристарховна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.02.1823 ст.
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