Вшивцева Соломона Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Кырчанская волость д. Ялонинская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Саввовна
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Малышева Марфа Саввовна
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Гликерия Саввовна
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Гурева Матрёна Саввовна
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791