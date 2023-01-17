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Вшивцева Соломона Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Кырчанская волость д. Ялонинская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Саввовна

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Малышева Марфа Саввовна

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Гликерия Саввовна

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Гурева Матрёна Саввовна

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Акил Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Савва Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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