Вшивцев Савва Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Саввовна
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Малышева Марфа Саввовна
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Гликерия Саввовна
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Гурева Матрёна Саввовна
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1811