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Вшивцев Савва Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Вшивцев Семён Яковлевич

Мать: Вшивцева Параскева Александрова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Саввовна

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Малышева Марфа Саввовна

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Гликерия Саввовна

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Гурева Матрёна Саввовна

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Акил Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Соломона Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1811
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