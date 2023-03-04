Вшивцева Параскева Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смерти18.03.1755 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вшивцев Евтихий Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Курочкина Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1755 ст.