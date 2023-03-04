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Вшивцева Параскева Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

18.03.1755 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Вшивцев Евтихий Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Курочкина Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Вшивцев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Вшивцев Савва Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Семён Яковлевич

Смерть
18.03.1755 ст.
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