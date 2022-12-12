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Вшивцев Евтихий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1749

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Вшивцев Семён Яковлевич

Мать: Вшивцева Параскева Александрова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Евстафьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марфа Евстафьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова

Рождение ребёнка
29.08.1749 ст.

Сын: Вшивцев Иван Евстихиев

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Евстафьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьна Евстафьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Антон Евстихиев

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ксения Савинова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1749
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