Вшивцев Евтихий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марфа Евстафьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова
Рождение ребёнка
29.08.1749 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Евстафьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьна Евстафьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Ксения Савинова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1749