Вшивцева Ксения Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марфа Евстафьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович
Рождение ребёнка
29.08.1749 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Евстафьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьна Евстафьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765