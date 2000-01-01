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Вшивцева Ксения Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марфа Евстафьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович

Рождение ребёнка
29.08.1749 ст.

Сын: Вшивцев Иван Евстихиев

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Евстафьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьна Евстафьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Антон Евстихиев

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Евтихий Семёнович

Смерть
После 1765
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