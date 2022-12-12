Вшивцева Лукерия Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
зам Попинская
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Вшивцев Акил Саввович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Акиловна
Отец ребёнка: Вшивцев Акил Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834