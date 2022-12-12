Вшивцева Лукерия Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Лукерия Аристарховна

Вшивцева Лукерия Аристарховна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

зам Попинская
Рождение ребёнка
1784

Сын: Вшивцев Артём Акилович

Отец ребёнка: Вшивцев Акил Саввович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Акиловна

Отец ребёнка: Вшивцев Акил Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Акил Саввович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close