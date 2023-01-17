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Вшивцев Артём Акилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Вшивцев Акил Саввович

Мать: Вшивцева Лукерия Аристарховна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Артёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Доминика Михайловна

Рождение ребёнка
16.01.1809 ст.

Дочь: Ксения Артёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Доминика Михайловна

Пропал без вести (военное)
1820
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Доминика Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1820
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