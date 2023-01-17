Вшивцев Артём Акилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Артёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Доминика Михайловна
Рождение ребёнка
16.01.1809 ст.
Дочь: Ксения Артёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Доминика Михайловна
Пропал без вести (военное)
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1820