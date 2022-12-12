Вшивцева Доминика Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Доминика Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Артёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Артём Акилович

Рождение ребёнка
16.01.1809 ст.

Дочь: Ксения Артёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Артём Акилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Артём Акилович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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