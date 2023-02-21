Сумпаков Игнат Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпаков Игнат Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Сумпаков Архип Пахомов

Мать: Сумпакова Ульяна Трофимова

Рождение ребёнка
1719

Сын: Сумпаков Павел Игнатов

Мать ребёнка: Сумпакова Феодосия Михайлова

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сумпаков Даниил Игнатов

Мать ребёнка: Сумпакова Феодосия Михайлова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Сумпаков Никита Игнатов

Мать ребёнка: Сумпакова Феодосия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумпакова Феодосия Михайлова

Смерть
До 1782
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
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