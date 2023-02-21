Сумпаков Игнат Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Сумпаков Архип Пахомов
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Сумпакова Феодосия Михайлова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Сумпакова Феодосия Михайлова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Сумпакова Феодосия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782