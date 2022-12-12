Сумпакова Ульяна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно