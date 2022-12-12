Сумпакова Ульяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпакова Ульяна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1708

Сын: Сумпаков Иван Архипов

Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1709

Сын: Сумпаков Михаил Архипов

Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1712

Сын: Сумпаков Федор Архипов

Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1712

Сын: Сумпаков Игнат Архипов

Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов

Рождение ребёнка
1715

Сын: Сумпаков Косьма Архипов

Отец ребёнка: Сумпаков Архип Пахомов

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумпаков Архип Пахомов

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
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