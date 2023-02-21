Сумпаков Архип Пахомов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Сумпаков Пахом Степанов
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно