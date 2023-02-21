Сумпаков Архип Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумпаков Архип Пахомов

Сумпаков Архип Пахомов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Сумпаков Пахом Степанов

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1708

Сын: Сумпаков Иван Архипов

Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1709

Сын: Сумпаков Михаил Архипов

Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1712

Сын: Сумпаков Федор Архипов

Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1712

Сын: Сумпаков Игнат Архипов

Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова

Рождение ребёнка
1715

Сын: Сумпаков Косьма Архипов

Мать ребёнка: Сумпакова Ульяна Трофимова

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумпакова Ульяна Трофимова

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close