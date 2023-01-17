Сумпакова Феодосия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Михаил Иванов
Мать: Мавра Иванова
Михаилов несколько, но по возрасту подходит только один в отцы, в 1710 есть Федосья, она на 10 лет старше
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Сумпаков Игнат Архипов
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Сумпаков Игнат Архипов
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Сумпаков Игнат Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно