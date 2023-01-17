Сумпакова Феодосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпакова Феодосия Михайлова

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Место рождения

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Михаил Иванов

Мать: Мавра Иванова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Михаилов несколько, но по возрасту подходит только один в отцы, в 1710 есть Федосья, она на 10 лет старше
Рождение ребёнка
1719

Сын: Сумпаков Павел Игнатов

Отец ребёнка: Сумпаков Игнат Архипов

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сумпаков Даниил Игнатов

Отец ребёнка: Сумпаков Игнат Архипов

Рождение ребёнка
1740

Сын: Сумпаков Никита Игнатов

Отец ребёнка: Сумпаков Игнат Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумпаков Игнат Архипов

Смерть
Неизвестно
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