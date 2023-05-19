Филютин Антоний Фёдоров
Место рождения
Дата рождения13.07.1807
Дата смерти14.12.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1807
Отец: Филютин Фёдор Максимов
Бракосочетание
30.06.1837
Жена: Ефимия Стефанова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1838
Дочь: Елизавета Антонова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
08.11.1843
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
Бракосочетание
31.07.1845
Жена: Агафия Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Парфенова
Смерть
14.12.1847