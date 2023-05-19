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Филютин Антоний Фёдоров

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.07.1807

Дата смерти

14.12.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1807

Отец: Филютин Фёдор Максимов

Мать: Филютина Соломия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.06.1837

Жена: Ефимия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1838

Дочь: Елизавета Антонова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1843

Дочь: Матрона Антонова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.07.1845

Жена: Агафия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Парфенова

Смерть
14.12.1847
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область