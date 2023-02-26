Агафия Васильева
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.07.1845
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
29.10.1848
Муж: Пётр Афанасиев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно