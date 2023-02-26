Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Васильева

Агафия Васильева

avatar

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.
1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.07.1845

Муж: Филютин Антоний Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
29.10.1848

Муж: Пётр Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close