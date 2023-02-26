(Балина) Ефимия Стефанова
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.09.1819
Дата смерти14.03.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1819
Отец: Балин Стефан Михайлов
Мать: Балина Зиновия Николаева
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.06.1837
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1838
Дочь: Елизавета Антонова
Отец ребёнка: Филютин Антоний Фёдоров
Рождение ребёнка
08.11.1843
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Филютин Антоний Фёдоров
Смерть
14.03.1845
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище