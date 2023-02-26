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(Балина) Ефимия Стефанова

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Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.09.1819

Дата смерти

14.03.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1819

Отец: Балин Стефан Михайлов

Мать: Балина Зиновия Николаева

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.06.1837

Муж: Филютин Антоний Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1838

Дочь: Елизавета Антонова

Отец ребёнка: Филютин Антоний Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1843

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Филютин Антоний Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.03.1845
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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