Балина Зиновия Николаева
Место рождениямост ду
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
мост ду
Бракосочетание
18.07.1809
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1819
Дочь: Ефимия Стефанова
Отец ребёнка: Балин Стефан Михайлов
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1821
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно