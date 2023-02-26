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Балина Зиновия Николаева

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Место рождения

мост ду

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.
1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

мост ду
Бракосочетание
18.07.1809

Муж: Балин Стефан Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1819

Дочь: Ефимия Стефанова

Отец ребёнка: Балин Стефан Михайлов

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1821

Муж: Майоров Пётр Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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