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Филютин Фёдор Максимов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

23.03.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1807

Сын: Филютин Антоний Фёдоров

Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Филютин Тихон Фёдоров

Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Филютин Борис Фёдоров

Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1819

Сын: Филютин Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.03.1823
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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