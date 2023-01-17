Филютин Фёдор Максимов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти23.03.1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1807
Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева
Рождение ребёнка
06.12.1819
Мать ребёнка: Филютина Соломия Васильева
Смерть
23.03.1823