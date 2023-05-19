Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бочкарёв Климентий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1912
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Рождение ребёнка
09.10.1913
Сын: Солодовников Сергей Тихонович
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1916
Сын: Солодовников Александр Тихонович
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
Киргизия, Чуйская обл., с.Беловодское, Киргизия
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно