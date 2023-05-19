Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бочкарёв Климентий

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Солодовников Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1916

Сын: Солодовников Александр Тихонович

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Киргизия, Чуйская обл., с.Беловодское, Киргизия
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно