Солодовников Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти15.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
15.08.1943
Причина смерти: убит в ВОВ | Отсутствует в базе "Фамилио"