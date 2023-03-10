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Солодовников Александр Тихонович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

15.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Солодовников Тихон Александрович

Мать: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
15.08.1943
Причина смерти: убит в ВОВ | Отсутствует в базе "Фамилио"

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