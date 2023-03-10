Солодовников Сергей Тихонович
Место рождения
Дата рождения09.10.1913
Дата смерти16.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
09.10.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
27.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.1968