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Солодовников Сергей Тихонович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

09.10.1913

Дата смерти

16.04.1968

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913

Отец: Солодовников Тихон Александрович

Мать: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
09.10.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
27.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.1968

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