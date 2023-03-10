Бочкарёв Климентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарёв Климентий

Бочкарёв Климентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сбалмошнов (Бочкарёв) Степанида Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.