Бочкарёв Климентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Бочкарёв) Мария Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сбалмошнов (Бочкарёв) Степанида Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно