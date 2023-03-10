Солодовников Тихон Александрович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Солодовников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Солодовников) Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
04.11.1912
Отсутствует в базе "Фамилио" | МК п.Требушинский, 1912
Бракосочетание
09.11.1912
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Рождение ребёнка
09.10.1913
Сын: Солодовников Сергей Тихонович
Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1916
Сын: Солодовников Александр Тихонович
Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна
Смерть
Неизвестно