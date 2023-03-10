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Солодовников Тихон Александрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Солодовников Александр

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Солодовников) Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
04.11.1912
Отсутствует в базе "Фамилио" | МК п.Требушинский, 1912
Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Солодовников Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1916

Сын: Солодовников Александр Тихонович

Мать ребёнка: Солодовников (Бочкарёв) Мария Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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