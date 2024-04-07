Игнашин Никита Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнашин Никита Михайлович

Игнашин Никита Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Игнашин Михаил Дмитриевич

Мать: Игнашина Пелагия Андреевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Игнашина Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Игнашина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Игнашин Владимир

Мать ребёнка: Игнашина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Фролова Матрёна Никитична

Мать ребёнка: Игнашина Анна Ивановна

Пискулинка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close