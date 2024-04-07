Игнашин Никита Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Игнашина Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Игнашина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Игнашин Владимир
Мать ребёнка: Игнашина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Фролова Матрёна Никитична
Мать ребёнка: Игнашина Анна Ивановна
Пискулинка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно