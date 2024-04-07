Игнашина Пелагия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1856
Сын: Игнашин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Игнашин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Игнашин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Игнашин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Игнашин Никита Михайлович
Отец ребёнка: Игнашин Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно