Игнашина Пелагия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашина Пелагия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Игнашин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Игнашин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Игнашин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Игнашин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Игнашин Никита Михайлович

Отец ребёнка: Игнашин Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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