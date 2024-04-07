Игнашина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Игнашина Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Игнашин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Игнашин Владимир
Отец ребёнка: Игнашин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Фролова Матрёна Никитична
Отец ребёнка: Игнашин Никита Михайлович
Пискулинка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно