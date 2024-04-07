Игнашина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Игнашина Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Игнашин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Игнашин Владимир

Отец ребёнка: Игнашин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Фролова Матрёна Никитична

Отец ребёнка: Игнашин Никита Михайлович

Пискулинка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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