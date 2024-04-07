Игнашин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Игнашин Дмитрий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Игнашин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Игнашина Пелагия Андреевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Игнашин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Игнашина Пелагия Андреевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Игнашин Никита Михайлович
Мать ребёнка: Игнашина Пелагия Андреевна
Смерть
Неизвестно