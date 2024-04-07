Игнашин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Игнашин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Игнашин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Игнашина Пелагия Андреевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Игнашин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Игнашина Пелагия Андреевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Игнашин Никита Михайлович

Мать ребёнка: Игнашина Пелагия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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