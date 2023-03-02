Селезнев (Путятина) Домникия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Путятина) Домникия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1837

Сын: Селезнев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
01.10.1838

Сын: Селезнев Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1840

Сын: Селезнев Семен Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
08.01.1841

Сын: Селезнев Иван Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
10.05.1843

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
20.04.1851

Сын: Селезнев Федор Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
12.02.1853

Сын: Селезнев Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Петр Федорович