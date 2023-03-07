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(Селезнев Селезнева) Ирина Петровна
(Селезнев Селезнева) Ирина Петровна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
10.05.1843
Пол
Женский
Отец
Селезнев Петр Федорович
До 1790 г.р.
Мать
Селезнев (Путятина) Домникия Андреевна
До 1817 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1843
Отец:
Селезнев Петр Федорович
Мать:
Селезнев Домникия Андреевна
Бердянск
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