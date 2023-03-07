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(Селезнев Селезнева) Ирина Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.05.1843

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1843

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнев Домникия Андреевна

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