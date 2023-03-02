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Селезнев Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Селезнев Федор Саввич

Мать: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
1809

Сын: Селезнев Василий Петрович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Зайцев Агафья Петровна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
20.01.1837

Сын: Селезнев Ефим Петрович

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1838

Сын: Селезнев Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
11.07.1840

Сын: Селезнев Семен Петрович

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
08.01.1841

Сын: Селезнев Иван Петрович

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
10.05.1843

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1851

Сын: Селезнев Федор Петрович

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1853

Сын: Селезнев Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнев Домникия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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