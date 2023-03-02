Селезнев Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Селезнев Федор Саввич
Мать: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Селезнев Василий Петрович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Зайцев Агафья Петровна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
20.01.1837
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1838
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
11.07.1840
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
08.01.1841
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
10.05.1843
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1851
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1853
Сын: Селезнев Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Селезнев Домникия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно